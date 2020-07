Morte de filha de Nelson Mandela marca disparada de casos de covid na África do Sul

Zindzi Mandela, filha de Nelson Mandela, morreu de covid-19 na África do Sul na última segunda-feira, 13. A morte de Zindzi marcou a disparada dos casos de coronavírus no país africano edit

247 - A lembrança de Zindzi Mandela se confunde com a própria memória da refundação da África do Sul, quando da saída de Mandela da prisão para ser o presidente sul-africano. Sua morte em função de complicações decorrentes da covid-19 marca o aumento acelerado de casos no país.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo lembra que “em fevereiro de 1985, Zindzi Mandela, à época com 24 anos, foi protagonista de um dos momentos icônicos do movimento contra o apartheid sul-africano. A um estádio lotado na favela de Soweto, em Johannesburgo, ela leu uma carta de seu pai, Nelson Mandela, em que rejeitava uma oferta do governo para libertá-lo da prisão em troca do fim dos protestos contra o regime supremacista branco.”

A matéria ainda relata que “sul-africanos acompanham o velório de Zindzi, filha do ex-presidente Nelson Mandela, que morreu de Covid-19 - Siphiwe Sibeko/Reuters

“Minha liberdade e a liberdade de vocês não podem ser separadas”, disse ele à multidão, pela voz da filha. Na última segunda-feira (13), o país de novo se comoveu com Zindzi ao ser anunciada sua morte, aos 59 anos. Ela tinha Covid-19.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.