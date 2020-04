Mortes por coronavírus no Brasil mais que dobram em uma semana

O Ministério da Saúde já havia estimado em março, que abril será o mês mais “difícil” com maior pico de contágio e óbitos pela doença edit

247 - O número de casos fatais de coronavírus no Brasil mais do que dobrou em uma semana. No dia 3 (sexta-feira), o Ministério da Saúde divulgou que 359 pessoas já haviam morrido em decorrência das complicações causadas pelo contágio pela Covid-19. Nesta sexta-feira (10), esse número chegou à 1.056 casos.

O Ministério da Saúde já havia estimado em março, que abril será o mês mais “difícil”, e que o pico do contágio e óbitos pela doença no país seja entre este e o próximo mês.

A cidade de São Paulo continua sendo o epicentro da pandemia no país, com 5.982 casos e 409 óbitos, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

