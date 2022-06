Mortes por covid voltam a crescer no país

Apoie o 247

247 - O Brasil registrou nesta terça-feira (14) 174 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 668.404 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 143. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 36%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença pelo quinto dia seguido.

São Paulo, Rondônia e Tocantins não divulgaram seus boletins até 20h desta terça.

No total, o país registrou 47.966 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 31.543.000 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 39.965, variação de 28% em relação a duas semanas atrás.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h da terça-feira.

