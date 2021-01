Mulher que contraiu coronavírus na gestação perde a filha seis meses depois para a Covid-19

247 - Há seis meses a lavradora Sandra Maria deixava o hospital com a sua bebê Maria Julia. Sandra Maria contraiu o coronavírus durante a gravidez, mas, teve a sua filha, a qual só pôde conhecer 18 dias após o seu nascimento. A informação é do portal G1.

Meio ano depois a vida de Sandra Maria seria novamente marcada pela Covid-19, porém, de maneira trágica: a pequena Maria Julia faleceu no dia 3 novembro por complicações da Covid-19.

A bebê, que é natural da cidade de Palmeirais, que fica no Norte do Piauí, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UIT) do Hospital Infantil Lucídio Portela.

Três dias antes de ir a óbito, a bebê apresentou os sintomas causados pela Covid-19, tais como febra alta e falta de ar, disse Sandra Maria ao G1.

