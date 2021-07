Mulheres só devem fazer mamografia antes de tomar a primeira dose de vacina ou quatro semanas após segunda

247 - A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) recomendou que a mamografia de rotina seja feita antes de as mulheres tomarem a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 ou quatro semanas após receberem a segunda. A justificativa para a recomendação é o aumento dos linfonodos (órgãos de defesa) na axila. As informações foram publicadas pelo portal Extra.

De acordo com o presidente da SBM, Vilmar Marques, "quando a pessoa recebe uma vacina, faz uma reação local no braço, como dor e inchaço, e regional nos linfonodos, que vão aumentar de volume. Se a mulher fizer a mamografia logo depois de ser vacinada, o linfonodo aumentado vai aparecer na mamografia e o radiologista vai ter que relatar isso no laudo". "A orientação, neste caso, é repetir o exame em curto período de tempo".

Entre pessoas que receberam a vacina Moderna, por exemplo, a alteração do linfonodo axilar foi a segunda reação local mais frequente, com 11,6% dos pacientes apresentando após a primeira dose e 16% após a segunda dose. Os números foram coletados entre indivíduos na faixa etária de 18 a 64 anos e no período de cerca de dois a quatro dias após a vacina.

