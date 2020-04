Mundo chega a 1,5 milhão de infectados. Balanço ainda aponta quase 90 mil mortes

O mundo chegou a 1.504.971 casos oficiais de pessoas com o novo coronavírus, segundo a Universidade estadunidense Johns Hopkins. Já são quase 90 mil mortes pelo vírus, números que ainda estão longe da realidade, dada a subnotificação que é comum a todos os países em graus variados edit

247 - O balanço da Universidade Johns Hopkins indica que a quantidade de casos confirmados de coronavírus atngiu o patamar de 1.504.971 no mundo, ao passo em que o número de mortes ficou em 87.984.

Os números foram atualizados às 18h47 pelo centro de pesquisas da Universidade, que é referência no mundo.

A reportagem do portal Uol destaca que "a marca de 1 milhão de casos em escala global havia sido alcançada na última quinta-feira, 2 de abril. O crescimento de mais de 500 mil casos ocorreu em menos de uma semana, com os Estados Unidos sendo o país com a maior quantidade de infectados (424.945 casos), seguidos por Espanha (148.220 casos), Itália (139.422), França (113.959) e Alemanha (112.113)."

A matéria ainda acrescenta: "segundo país com maior quantidade de casos, a Itália apresenta o maior contingente de mortos por covid-19 (17.669 mortes), seguida por EUA (14.529 mortos) Espanha (14.792 mortes), França (10.869 mortes) e Reino Unido (7.097 mortes). O estado de Nova York registrou, até o momento, 4.571 mortes, número superior ao de óbitos na China (3.213 mortes)."

