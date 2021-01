Mundo já registra mais de 1 milhão de novos casos de Covid-19 em 2021

O ano mal começou e mais de 1,8 milhão de pessoas morreram nos primeiros dias do ano. Total de casos de coronavírus no mundo passa de 84,6 milhões edit

Glaucia Chaves, Metrópoles - Um levantamento recente da Universidade Johns Hopkins mostrou que os dois primeiros dias de 2021 registraram uma triste marca com relação à pandemia de coronavírus. Segundo a instituição, o mundo registrou mais de 1,1 milhão de novos casos de Covid-19 até o dia 2/1. A universidade faz o acompanhamento diário dos números da doença e divulgou informação neste domingo (3/1).

Só no primeiro dia do ano, a instituição registrou mais de 539,2 mil novos casos de infecção por Sars-Cov-2 no mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Brasil, Itália e Índia foram os países com mais casos de infecções.

Em 2021, o total de casos no mundo ultrapassou a marca de 84,6 milhões. Em dados cumulativos, os Estados Unidos foi o país que registrou o maior número de ocorrências da doença, com 20,4 milhões de casos, seguido da Índia (10,3 milhões), Brasil (7,7 milhões) e Rússia (3,2 milhões).

