Mundo registra recorde diário de casos de coronavírus

Sputnik - Neste domingo (12), o recorde global de novos casos de Covid-19 em um único dia foi quebrado mais uma vez, chegando a 230.370 novos casos registrados.

A informação foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem coordenado ações relacionadas à pandemia. Segundo a organização, o total global de casos agora é de 12,55 milhões. O recorde diário anterior era de 228.102 e ocorreu na sexta-feira (10).

Mais da metade dos novos testes positivos, 133.486 no total, foram relatados nos Estados Unidos , informou a OMS. Outros 70.398 novos casos também foram relatados no Brasil. Os dois países lideram a lista de casos e mortes por Covid-19 no mundo.

O aumento diário do número mundial de mortes por Covid-19 permaneceu estável em 5.285 , com queda de uma morte em relação aos números registrados no sábado (11).

No início do dia, a Universidade Johns Hopkins confirmou que o número de pessoas em todo o mundo que se recuperaram da doença do coronavírus ultrapassou a marca de 7 milhões. Já as mortes, superam a marca de 566 mil.

