Mundo tem mais de 17,6 milhões de casos de Covid-19 e 680 mil mortes

O relatório mais recente da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicou que o número de mortos em decorrência do novo coronavírus no mundo subiu para 680.894. Os dados foram compilados com informações recebidas pela organização até as 5h (de Brasília) do dia 2 de agosto. Houve um aumento de 5.851 mortes em relação às informações disponibilizadas no sábado