Na Espanha, homem é preso após transmitir Covid-19 de propósito a 22 pessoas

Um morador da ilha de Mallorca, na Espanha, foi preso sob suspeita de agressão após ir ao trabalho e à academia, apesar de apresentar sinais de covid-19. Ele está sendo acusado de infectar 22 pessoas com o novo coronavírus, informa o jornal britânico The Guardian.

Policiais da ilha espanhola começaram as investigações no final de janeiro deste ano, após um surto da doença na cidade de Manacor. Em comunicado à imprensa neste sábado (24/4), citado pelo jornal, a polícia afirma que recebeu relatos de um funcionário que “foi infectado, mas escondeu a doença”.

Dias antes de o surto ser detectado, o acusado começou a apresentar sintomas que preocupavam seus colegas de trabalho, mas não ele não aceitou votar para casa.

No final do expediente, ele fez um teste PCR, mas não esperou pelo resultado, retornando no dia seguinte ao seu trabalho e, em seguida, foi malhar na academia, segundo o The Guardian.

Mesmo após o gerente e os colegas insistirem para que ele voltasse para casa porque estaria infectando todo mundo – mais tarde revelou ter tido 40º C de febre –, o morador de Mallorca ignorou a todos e passou o dia andando em seu ambiente de trabalho, abaixando deliberadamente a máscara ao tossir e zombando dos companheiros, dizendo que ia infectar a todos com coronavírus, de acordo com o jornal.

Quando o resultado do PCR saiu no final do dia, deu positivo, causando preocupação entre os colegas que também fizeram o teste. Cinco deles testaram positivo e acabaram transmitindo para os familiares, incluindo três bebês de 1 ano, conta o The Guardian.

Na academia, três pessoas que tiveram contato direto com o rapaz também foram infectadas e transmitiram o vírus para familiares.

A polícia, citada pelo periódico britânico, afirma que as ações do espanhol intransigente resultaram num total de 22 infecções, embora nenhuma exigisse tratamento hospitalar. O homem foi preso sob suspeita de agressão.

Fonte: TrendsBR

