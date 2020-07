Na França, médicos relatam transmissão de coronavírus dentro do útero

Segundo procedimentos médicos no país europeu, em um caso constatou-se que a mãe, de 23 anos, foi testada logo após a internação e foi diagnosticada com o coronavírus. Depois o líquido amniótico que envolve o bebê foi coletado antes da ruptura das membranas, e também testou positivo para a Covid-19 edit

247 - Médicos franceses afirmaram que podem ter identificado o primeiro caso comprovado de transmissão do coronavírus pela placenta, da mãe grávida pelo bebê no útero. A mãe, de 23 anos, foi testada logo após a internação e foi diagnosticada com o coronavírus, segundo exames feitos no sangue e em amostras de secreções na narina e da vagina. Depois o líquido amniótico que envolve o bebê foi coletado antes da ruptura das membranas, e também testou positivo para a Covid-19.

Ela recebeu alta seis dias depois do parto, e o menino, que nasceu no final de março, recebeu alta em 18 dias. Os dois estão bem. Os relatos foram publicados na Nature Communications.

Os médicos haviam detectado alteração na frequência cardíaca do bebê e então fizeram uma cesariana de emergência, sob anestesia geral e em uma sala totalmente isolada.

O menino, que nasceu com 2.540 gramas, recebeu ventilação não invasiva e foi intubado para receber oxigênio, porque foi afetado pelo anestésico aplicado durante o parto.

