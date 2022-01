"Não basta vacinar. Precisamos parar de aglomerar e usar máscara o tempo todo", declara Miguel Nicolelis

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o cientista Miguel Nicolelis explicou detalhes sobre a nova variante ômicron, que tem se espalhado com rapidez, e falou sobre a importância da vacinação.

Segundo Nicolelis, a taxa de transmissão da ômicron é “devastadora”. “As vacinas foram um grande sucesso porque reduzem casos e reduzem a gravidade", disse. “Mas não basta vacinar. Precisamos parar de aglomerar e usar máscara o tempo todo", completa.

No Brasil, até a última quinta-feira (6), O Brasil havia registrado 22.351.104 casos de Covid-19. Em 24 horas, secretarias de saúde confirmaram 27.267 novos diagnósticos positivos da doença. O total de infectados com a variante ômicron chegou a 265 na quinta-feira. Até a quarta-feira (5), esse número estava em 170. "A terceira onda da Covid-19 já começou no Brasil", disse Nicolelis. “É uma terceira onda bem mais complexa. Nós vamos ter influenza, ômicron e delta”.

PUBLICIDADE

Nicolelis ainda comentou sobre a pandemia em meio ao governo Bolsonaro. “A falta de uma estratégia de comunicação, de combate, de uma coordenação central, todas as medidas que foram tomadas com atraso contribuíram para a catástrofe sanitária que o Brasil enfrenta”, afirmou Nicolelis. “Nós não temos liderança nenhuma”.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE