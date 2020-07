Nos Estados Unidos, Texas e Arizona usam caminhões frigoríficos para armazenar mortos por Covid-19

Revista Fórum - O aumento de contágios e mortes por coronavírus registrados há algumas semanas nos Estados Unidos tem levado alguns condados do país a tomar medidas extremas, para enfrentar o colapso tanto dos sistemas de saúde quanto dos serviços funerários.

Entre os casos pitorescos nesse sentido estão os registrados no Texas e no Arizona. Segundo informação do jornal The New York Times, autoridades regionais desses estados teriam alugado caminhões frigoríficos para usá-los no armazenamento de cadáveres, devido à superlotação dos necrotérios locais.

Essa situação, segundo o jornal novaiorquino, acontece, por exemplo, na cidade de San Antonio e no condado de Bexar, ambos no Texas, onde as autoridades locais alugaram esses caminhões frigoríficos para poder manter a refrigeração dos corpos de pessoas falecidas por Covid-19.

