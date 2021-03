Nova variante do coronavírus semelhante à da África do Sul é identificada em Sorocaba

247 - Uma nova variante do novo coronavírus que se assemelha à da África do Sul foi identificada em Sorocaba, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (31).

A nova cepa foi detectada em uma mulher de 34 anos, que apresentou sintomas leves e que evoluíram favoravelmente. Ela relatou não ter viajado recentemente dentro ou fora do Brasil.

Segundo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, existe a possibilidade de que o caso seja uma mutação da variante brasileira, a P1.

"Foi submetido o trabalho já descrevendo essa variante. É uma variante assemelhada à variante da África do Sul, embora não haja histórico de viagem ou de contato com viajantes da África do Sul. Então, portanto, existe a possibilidade de que seja uma evolução da nossa P1 em direção a essa nova mutação da África do Sul", explicou.

As informações foram reportadas no G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.