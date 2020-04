Número de casos da Covid-19 que exigem internação hospitalar é quase o dobro do registrado

Com mais de 25 mil casos confirmados da Covid-19 e 1.532 vítimas fatais, cerca de 15 mil testes aguardam resultado segundo dados do Infogripe. O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Leonardo Wissmann fala em “um retrato atrasado” edit

247 - O Ministério da Saúde registrou que 6.043 pessoas foram internadas com Covid-19 até esta terça-feira (14), mas o número de casos graves que exigem acompanhamento médico e hospitalar é pelo menos o dobro. A estimativa feita pelo Núcleo de Dados do Jornalismo da Globo tem como base informações da Fiocruz. A matéria é do portal G1.

Dados do Infogripe apontam 15 mil testes aguardando resultado no país, com pelo menos 7 mil positivos.

"Apesar dos modelos matemáticos utilizados para avaliar a evolução da Covid-19 no país, o ideal seria que tivéssemos os números exatos", afirma Leonardo Weissmann, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia.

"Não há testes para toda a população, o que já é um fator para a subnotificação dos casos. A demora no resultado dos exames é outro ponto importante, fazendo com que tenhamos um 'retrato atrasado' na evolução, o que pode influenciar diretamente no planejamento e tomada de medidas", declara Weissman.

O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, segundo o balanço desta terça-feira (13) do Ministério da Saúde é de 25.262, com 1.532 mortes.

