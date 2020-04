Número de infectados por coronavírus no país é sete vezes maior, diz estudo

247 - Estudo do Rio Grande do Sul, que coletou amostra de mais de 4 mil pessoas, informa que o número de infectados no Brasil é sete vezes maior do que foi registrado oficialmente. O projeto (Epicovid19) é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e afirmou que cerca de 0,05% da população gaúcha deve ter sido contaminada.

Com 11,3 milhões de habitantes, o Estado deve ter cerca de 5.650 pessoas contaminadas pela doença. Nos dados oficiais, são apenas 747 casos - 7,5 vezes menor do que o número divulgado pela amostra da pesquisa.

Serão feitas outras três rodadas de pesquisa, uma por quinzena. Na semana que vem, farão um teste nacional. Cerca de 33 mil pessoas serão testadas a cada duas semanas. O estudo foi financiado pelo Instituto Serrapilheira, pela Unimed Porto Alegre e pelo Instituto Cultural Floresta, e os testes foram fornecidos pelo governo federal

