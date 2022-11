Número de internados com covid-19 em UTIs da Grande São Paulo cresce 65% em duas semanas

Total de hospitalizados no Estado também cresceu edit

247 - Em meio à alta de casos de covid-19 no país e a identificação de novas subvariantes em território nacional, o número de pacientes internados com coronavírus em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Grande São Paulo cresceu 65,1% nas últimas duas semanas, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde paulista. Em 25 de outubro, eram 215 pessoas nessa condição. Na última terça-feira, 8, o número passou para 335.

O número de hospitalizados em leitos de enfermaria teve aumento porcentual ainda maior, passando de 364 para 660 no mesmo período, alta de 81,3%, também de acordo com dados do órgão estadual.

Apesar do aumento rápido de internações, os números ainda estão muito inferiores aos registrados nas ondas anteriores da pandemia, informa o jornal O Estado de S.Paulo.



