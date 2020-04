Número verdadeiro de mortes por coronavírus no Brasil pode ser 15.600

Estudo exclusivo do grupo Observatório Covid-19 BR considera a demora entre as ocorrências de mortes e o respectivo registro nas estatísticas do governo edit

247 - O número de mortes por Covid-19 no Brasil pode ser de 3.800 até 15.600, segundo estudo recente sobre os eventuais atrasos para registros de óbitos nas estatísticas do governo, com base nos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A matéria deste sábado (18) é do portal UOL.

O estudo exclusivo foi realizado pelo grupo Observatório Covid-19 BR, que reúne pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras.

A análise do observatório utilizou informações dos boletins divulgados pelo governo com as datas de mortes entre os dias 29 de março e 15 de abril. O levantamento considera a demora entre as ocorrências de óbitos e o respectivo registro nas estatísticas do governo.

