Número de mortes por Covid-19 em 2021 no Brasil já supera todo ano de 2020

247 - Com a soma de 1.305 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil ultrapassou neste domingo (25), em apenas quatro meses de 2021, o total do número de mortes em decorrência do coronavírus em todo o ano passado, que registrou vítimas fatais desde março.

O País já soma 390.797 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, sendo 195.848 apenas em 2021, ante as 194.949 vítimas do ano passado.

O número de novos casos nas últimas 24 horas foi de 32.572, somando até hoje 14.340.787 pessoas infectadas pela doença.

Abril é o mês mais mortal da pandemia

O mês de abril de 2021 já é o mais mortal da pandemia da Covid-19 no Brasil . Nesse sábado (24) foram registradas mais 2.531 mortes, o que aumentou para 67.723 o número de vidas perdidas no País, contra os 66.868 registrados em março.

O país tem a segunda maior quantidade de mortes causadas pela pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos.

