O que se sabe sobre a vacina Soberana, desenvolvida em Cuba contra a Covid-19

Por Will Grant, da BBC - Alguns dos equipamentos do Instituto Finlay de Vacinas, em Havana, podem ser considerados desatualizados em outras partes do mundo. Mas o que ocorre por trás de suas paredes pintadas de branco é ciência de ponta.

Ali, os pesquisadores trabalham em longos turnos naquela que é considerada a maior oportunidade para Cuba combater a pandemia: a Soberana 2, a vacina contra a Covid-19 produzida na ilha.

A Soberana 2 é uma vacina conjugada. Isso significa que ela traz um antígeno (substância que suscita a resposta imune do organismo) junto com uma molécula transportadora para reforçar a sua estabilidade e eficácia.

Dentro de semanas, o imunizante começará a ser testado em dezenas de milhares de voluntários.

O governo comunista espera dar a vacina a todos os cubanos até o final do ano.

Leia a íntegra da reportagem na BBC.

