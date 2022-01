Olavo de Carvalho testa positivo para Covid e seu estado de saúde é desconhecido

Além de estar com Covid e ter doenças respiratórias, Olavo lida há alguns anos com consequências da doença de Lyme, a “doença do carrapato” edit

Metrópoles - Pela segunda semana seguida, Olavo de Carvalho não deu aulas em seu curso on-line de filosofia. No canal do guru da família Bolsonaro no Telegram, administradores dizem que o motivo é que ele está com Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

A informação sobre o estado de saúde de Olavo de Carvalho circulou em grupo de Telegram.

Saúde comprometida

Aos 74 anos, Olavo de Carvalho teve problemas de saúde ao longo de 2021. Em outubro passado, ele foi internado em São Paulo quatro meses após ter sido submetido a um cateterismo

Olavo foi hospitalizado em 9 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca e renal. Ele já havia sido internado no InCor para exames e avaliação geral cardiológica em julho, após um mal-estar súbito durante o voo que o trouxe dos Estados Unidos para São Paulo.

Em abril, estava internado com problemas respiratórios em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, país onde mora desde 2005.

Além das doenças respiratórias tratadas no país norte-americano, Olavo lida há alguns anos com consequências da doença de Lyme, popularmente conhecida como “doença do carrapato”.

