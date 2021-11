Ômicron: cientista britânica diz que nova variante é "a pior que vimos até agora"

Apoie o 247

Revista Fórum - Todos os voos da África do Sul, Namíbia, Zimbábue, Botswana, Lesoto e Eswatini para o Reino Unido estão suspensos por conta da nova variante do coronavírus, a Ômicron. O secretário de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, disse que a partir das 12h00 desta sexta-feira (26), os seis países seriam adicionados à lista vermelha, com voos sendo temporariamente proibidos.

Javid disse que os cientistas estão “profundamente preocupados” com a nova variante, mas é preciso aprender mais sobre ela. De acordo com ele, a variante tem um número significativo de mutações, “talvez o dobro do número de mutações que vimos na variante Delta“.

E disse ainda: “E isso sugere que pode muito bem ser mais transmissível e as vacinas atuais que temos podem muito bem ser menos eficazes.” Já sobre adicionar os seis países à lista vermelha para ele significa “ser cauteloso e agir e tentar proteger, da melhor maneira possível, nossas fronteiras”.

