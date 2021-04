OMS afirma que análise da Sputnik V pela organização só deve ser concluída em julho

247 - A diretora-assistente da área de Medicamentos e Produtos de Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mariângela Simão, afirmou que o processo de análise da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V, pela organização só deve ser concluído em julho.

Ela explicou em coletiva da OMS da qual também participou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está agendada para 10 de maio uma visita às fábricas do imunizante na Rússia.

"O Instituto Gamaleya ainda está em fase de fornecimento de dados para o dossiê da OMS, mas a OMS já teve uma equipe junto com a agência europeia de medicamentos fazendo inspeções na Rússia agora, no mês de abril, para boas práticas clínicas. E, a partir de 10 de maio, por três semanas, [a OMS] vai estar inspecionando quatro locais de produção da Sputnik V na Rússia com uma equipe de trabalho internacional. Inclusive, parte dessas inspeções é feita junto com a agência europeia de medicamentos", disse Simão.

Na última segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou o pedido de importação em caráter excepcional e temporário da Sputnik V. Os russos culpam a interferência política dos Estados Unidos na agência, que, durante o governo Trump, foi persuadida pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, a rejeitar a vacina.

Com informações do Globo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.