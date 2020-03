OMS afirma que governos devem garantir a renda da população durante isolamento

247 - O diretor-geral da da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, reforçou a necessidade de isolamento para enfrentar a pandemia, e ressaltou que, mesmo com as medidas de isolamento, os "governos precisam garantir o bem-estar das pessoas que perderam sua renda e precisam desesperadamente de comida, saneamento e outros serviços essenciais".

Na contramão desta recomendação está o governo Jair Bolsoanro, quie defende a suspensão da quarentena. O diretor da OMS também pediu que "os governos mantenham seu povo informado sobre a duração prevista das medidas e forneçam apoio a idosos, refugiados e outros grupos vulneráveis."

Já o diretor-executivo do órgão, Michael Ryan, alertou que a transmissão do novo coronavírus em várias partes do mundo está "passando das ruas" para "dentro das famílias".

Ele reforçou a necessidade de isolamento social nos países que têm transmissão comunitária, como é o caso do Brasil, e da realização de testes para todos os casos suspeitos, para frear a velocidade das novas infecções.

A OMS alertou, ainda, para o crescimento de mortes evitáveis nos sistemas de saúde que foram atingidos pela pandemia.

"Surtos anteriores demonstraram que, quando os sistemas de saúde são sobrecarregados, as mortes devido a condições evitáveis e tratáveis pela vacina aumentam drasticamente", disse Ghebreyesus.