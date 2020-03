OMS alerta sobre "evolução gravíssima" da epidemia de coronavírus na África

247 - A situação da pandemia de coronavírus na África é muito grave, disse a diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a África. Marshidiso Rebecca Moeti afirmou: "a situação é muito preocupante com uma evolução gravíssima: um aumento geográfico do número de países e, também, um aumento do número de casos infectados."

A reportagem do portal Uol destaca mais um trecho da fala de Moeti: "há um mês, havia somente um país na região africana, ou seja, África subsariana e Argélia" [Duas semanas depois] "havia cinco países com 50 casos. Agora, há dois ou três dias, temos 39 países com cerca de 300 casos por dia."

A matéria ainda informa que "segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais, hoje às 11h (8h no horário de Brasília), foram registrados 3.300 casos e mais de 90 mortes na África. Mesmo com as medidas tomadas em cerca de 40 países africanos, de confinamento, isolamento de casos suspeitos, proibição de atos religiosos ou esportivos e do fechamento de escolas em 25 países, o continente continua mal equipado para enfrentar uma crise de saúde de grande alcance, reconheceu implicitamente Matshidiso Rebecca Moeti, que fez alusão a um "desafio" autêntico."