OMS: Brasil é o país com o maior aumento de casos de coronavírus no mundo

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o Brasil foi o País com o maior aumento no número de novos casos de coronavírus entre os cinco países mais atingidos na última semana. De acordo com relatório da OMS, o Brasil teve uma expansão de 21% (379 mil) de novos infectados por Covid-19 no período. O País registrou um aumento de 12% em óbitos na comparação com a semana anterior: 6,7 mil pessoas morreram vítimas da pandemia.

Ao mesmo tempo, houve uma queda no mundo de 6%. A tendência de queda, segundo a OMS, se deu por conta de medidas de confinamento.

Entre os dias 10 e 17 de janeiro foram registrados 4,7 milhões de novos casos no mundo. A quantidade de mortes atingiu 93 mil em uma semana, um aumento de 9% em relação à semana anterior.

Por conta dos novos lockdown, a Europa registrou uma queda de 15% nas infecções por coronavírus, ao mesmo tempo, em que os óbitos aumentam.

