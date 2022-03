OMS confirma existência da Deltacron, que combina Ômicron e Delta

Ainda não há evidências de que a versão já identificada na França, Holanda e Dinamarca seja mais grave do que as duas variantes separadas edit

Metrópoles - A diretora técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, confirmou nesta quarta-feira (9/3) que a agência monitora o surgimento de uma nova variante do coronavírus que combina as versões Ômicron e Delta. Informalmente, a mistura das duas vem sendo chamada de Deltacron.

Virologistas do Instituto Pasteur, da França, enviaram nessa terça-feira (8/3), o sequenciamento genômico completo do vírus para o GISAID, maior banco de dados internacional de Covid, confirmando as primeiras evidências sólidas sobre a existência da variante recombinante, que foi identificada pela primeira vez na França, em janeiro.

“Estamos cientes dessa recombinação. Foi detectada na França, Holanda e Dinamarca, mas em níveis muito baixos”, disse Van Kerkhove durante coletiva de imprensa da OMS em Genebra, na Suíça.

