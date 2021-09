OMS diz que vacinação não é suficiente para conter pandemia

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Apesar do avanço da vacinação contra Covid-19 em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não vê uma porta aberta para a erradicação do coronavírus. O diretor da entidade na Europa, Hans Kluge, disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10/9), que somente a vacinação não é suficiente para deter o vírus. O motivo, segundo ele, seriam as novas variantes que estão circulando com mais frequência e, por isso, reduziram a perspectiva de uma imunidade coletiva.

Na ocasião, ele afirmou também que a probabilidade que a doença continue avançando em todo o mundo é cada vez maior. Ainda na coletiva, o diretor pediu para “adaptar nossas estratégias de vacinação”, se referindo, especialmente, às doses de reforço.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE