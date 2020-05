OMS insiste na distribuição justa de medicamentos contra o coronavírus

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) insistiu nesta segunda-feira (4) na importância de garantir a distribuição equitativa de medicamentos contra a covid-19.

"A verdadeira medida do sucesso será não apenas a rapidez com que possamos desenvolver ferramentas seguras e eficazes contra essa doença, mas também a equidade com que possamos distribuí-las", disse o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A OMS continua comprometida a trabalhar com todos os países e parceiros para acelerar o desenvolvimento e a produção de vacinas, diagnósticos e terapias que permitam enfrentar essa pandemia.

Atualmente, cientistas de todo o mundo estão desenvolvendo mais de 100 projetos de pesquisa para encontrar uma vacina contra o novo coronavírus. Quatro desses estudos estão em fase de testes clínicos com o objetivo de acelerar o processo subsequente de produção e distribuição.

No entanto, a OMS alertou que uma vacina não estaria disponível até pelo menos a primavera (hemisfério norte) de 2021.

Um censo do Centro de Vacinas de Londres da Universidade de Higiene e Medicina Tropical mostra que existem 119 projetos em andamento em todo o mundo, 115 na fase pré-clínica e os quatro mencionados na fase um.

Informações da Prensa Latina.

