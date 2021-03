OMS recomenda continuidade de vacinação com imunizante da AstraZeneca

Sputnik - Nesta quarta-feira (17), a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que as vantagens de vacina da AstraZeneca superam os riscos, recomendando, assim, a continuação da vacinação com este imunizante.

"O Comitê Consultivo Global sobre Segurança de Vacinas da OMS está cuidadosamente analisando os últimos dados de segurança", declarou a OMS. "Por agora, a OMS considera que os benefícios da vacina da AstraZeneca superam seus riscos, e recomenda que as vacinações continuem."

A organização sublinhou que o tromboembolismo venoso, detectado em vários pacientes após serem vacinados com imunizante da AstraZeneca, é a terceira doença cardiovascular mais comum no mundo. Desse modo, até agora, não existem indicações claras de que haja uma legação direta entre a doença e a vacina.

A OMS se encontra em contato contínuo com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) e as autoridades regulatórias no mundo para recebimento das últimas informações sobre a segurança do medicamento.

Comitê Consultivo Global sobre Segurança de Vacinas da OMS deverá anunciar sua decisão sobre a segurança da AstraZeneca na quinta-feira (18).

Kate O'Brien, diretora do Departamento de Imunização, Vacinas e Biologia da OMS, disse que o painel de segurança da vacina estava sendo avaliado para descobrir se os incidentes adversos, como coágulos sanguíneos, estariam relacionados à vacinação.

"Não devemos interpretar demais estes números específicos que chegam depois dos testes. São vacinas altamente eficazes, são vacinas que salvam vidas, são vacinas seguras, e nós devemos prosseguir com a distribuição delas", afirmou O'Brien em uma coletiva de imprensa. "Portanto, qualquer pessoa a quem for oferecida uma vacina deve tomar o que quer que esteja sendo oferecido pelo programa e garantir que as vacinas, que estão sendo produzidas, sejam utilizadas para seu máximo benefício."

