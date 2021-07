OMS: variante delta já circula em mais de 111 países

247 - A variante delta do novo coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia, está em circulação em mais de 111 países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Estamos buscando entender porque a variante delta é mais transmissível", disse a líder técnica da resposta à pandemia, Maria Van Kerkhove, em sessão virtual da entidade.

Segundo Kerkhove, em dois países, dados sugerem maior risco de hospitalização pela variante. "Não vimos, porém, isso se traduzir em maior gravidade nos casos, nem em mais mortes".

Ela ainda reafirmou a necessidade de manter os protocolos sanitários e disse que a retirada das medidas de restrição é uma "loteria mortal".

"A variante delta em um cenário no qual nem todos têm acesso à vacina, no qual há o aumento da mobilidade de pessoas, com aglomerações, e retirada de medidas de restrição, é uma loteria mortal que estamos jogando", disse a líder. "Essa não é a última variante de preocupação da qual falaremos. Não dizemos isso para assustar as pessoas, mas porque há muito que podemos fazer", completou. (Com informações do UOL).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.