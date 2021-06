OMS: variante indiana do coronavírus deve se tornar globalmente dominante

247 - A Delta, variante indiana do novo coronavírus, deve se tornar a cepa globalmente dominante, afirmou a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) Soumya Swaminathan.

"A variante Delta está a caminho de se tornar a variante dominante globalmente por causa de sua maior transmissibilidade", disse a cientista durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (18).

Apesar do aumento no número de vacinados, Reino Unido e Alemanha observaram um aumento de testes positivos para a variante indiana. A Rússia também passa por uma nova onda de infecções, atribuída pelo Kremlin, em grande parte, à Delta.

Oficiais da OMS disseram que a África é uma área de preocupação, apesar de o continente concentrar apenas 5% das novas infecções globais e 2% das mortes. Com a falta de vacinas, novos casos na Namíbia, Serra Leoa, Libéria e Ruanda dobraram na última semana, disse o chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan.

Estudos realizados no Reino Unido mostram que a Delta é 40% mais transmissível que a cepa original do novo coronavírus. Diversos casos já foram confirmados no Brasil. (Com informações da CNN Brasil).

