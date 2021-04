ONU anuncia doação ao Brasil de 4 milhões de doses provenientes do consórcio Covax

As doações devem chegar ao Brasil ainda neste mês e podem incluir novo envio de mais 4 milhões de doses edit

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta sexta-feira (16) que irá antecipar a doação de 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 provenientes do consórcio global Covax ao Brasil, ainda neste mês.

O anúncio foi feito durante o encontro de ontem entre a secretária-geral adjunta da organização, Amina Mohammed, com 22 governadores e 4 vice-governadores do Fórum de Governadores do Brasil.

Segundo a organização, há a possibilidade de importar mais 4 milhões de doses do consórcio, que ajuda países em desenvolvimento na compra de vacinas contra a Covid-19.

As informações foram reportadas na Reuters.

