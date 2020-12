Organizações denunciam falta de transparência na divulgação de dados sobre a Covid-19

As organizações denunciam falta de boletins epidemiológicos, informações desatualizadas sobre leitos e testes, ausência de microdados anonimizados e falhas no diálogo com a sociedade edit

247 - Organizações da sociedade civil que fazem parte do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas divulgaram uma nota nesta quinta-feira, 10, denunciando falta de transparência na divulgação de dados sobre a pandemia de Covid-19.

As organizações denunciam falta de boletins epidemiológicos, informações desatualizadas sobre leitos e testes, ausência de microdados anonimizados e falhas no diálogo com a sociedade.

Além disso, o documento aponta como problema a impossibilidade de a população acessar dados sobre a evolução da doença. A coordenadora do Fórum, Marina Atoji, disse que "à medida que os jornalistas são impedidos de acompanhar, de forma livre e independente, as ações da pasta, são alijados do processo de levar questionamentos da sociedade às autoridades”.

