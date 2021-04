Pacheco fez 'tabelinha' com Bolsonaro contra CPI e agora tentam derrubar Renan, diz Humberto Costa

Membro titular da CPI da Pandemia, o senador e ex-ministro da Saúde Humberto Costa afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco faz uma "tabelinha" com Jair Bolsonaro contra a CPI da Pandemia. "Ele ajudou a estratégia de Bolsonaro, mas até agora não deu certo”, disse. O foco agora é o ataque a Renan Calheiros edit

247 - Membro titular da CPI da Pandemia, o senador e ex-ministro da Saúde Humberto Costa (PT-PE) disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) tem feito uma “tabelinha” com Jair Bolsonaro contra a comissão. “O presidente do Senado, na verdade, jogou na ‘tabelinha’. Ele ajudou a estratégia de Bolsonaro, mas até agora não deu certo”, disse o parlamentar durante , durante participação no programa Giro das 11, exibido pela TV 247, nesta quarta-feira (21). A dupla Bolsonaro-Pacheco agora atua para derrubar Renan Calheiros da relatoria da CPI, disse Costa.

Segundo Humberto Costa, a base governista fez pressão para que a CPI fosse instalada ainda na fase de coleta de assinaturas necessárias para levar o requerimento adiante. “Quando o Randolfe (senador Randolfe Rodrigues [Rede-AP]) começou a coletar as assinaturas, eles fizeram carga para ninguém assinar, do lado deles. O Randolfe obteve 32 assinaturas. Fizeram carga para as assinaturas serem retiradas, não foram. Aí a proposta foi aprovada. O presidente (presidente do Senado, Rodrigo Pacheco) começou a protelar para ver se conseguiam retirar assinaturas, mas eles não conseguiram”, ressaltou o ex-ministro.

Agora, segundo ele, a estratégia envolve o adiamento da instalação da CPI para a próxima semana. O objetivo da manobra seria tentar retirar o senador Renan Calheiros (MDB-AL) da relatoria do colegiado. “Este adiamento é para ver se conseguem tirar o Renan da relatoria. Eu acredito que também não vão conseguir. Então tenho a impressão que a partir da semana que vem vamos começar esta investigação com muita expectativa de que ela possa ser algo muito importante para o Brasil superar esta quadra trágica que estamos vivendo nesse quase um ano e meio de pandemia”, afirmou.

