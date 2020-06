País tem 1.338 mortes por Covid-19 em 24 h, revela consórcio de imprensa

247 - Levantamento de um consórcio de veículos de imprensa, divulgado na noite desta tera-feira, 16, mostra que o Brasil tem 928.834 casos confirmados do novo coronavírus. Além disso, 45.456 pessoas já morrearam da doença desde 17 de março, quando foi registrado o primeiro óbito.

O consórcio de imprensa usa como base os boletins mais recentes de cada uma das secretarias estaduais de saúde, que, nas últimas 24 horas, registraram 37.278 novos casos e 1.338 novas mortes por covid-19.

Segundo dados do levantamento, o total de casos registrados no Brasil cresceu 25% em apenas sete dias: eram 742.084 na terça-feira passada (9). A região com mais diagnósticos é o Nordeste (327.354), seguida por Sudeste (324.682), Norte (187.491), Centro-Oeste (47.877) e Sul (41.430).

Já o total de óbitos aumentou em 18% no período de uma semana (eram 38.497 há sete dias). A região do Brasil que mais perdeu vidas para a covid-19 ainda é o Sudeste (20.733), seguida por Nordeste (14.680), Norte (8.210), Sul (950) e Centro-Oeste (883).

