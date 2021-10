Pandemia já deixou mais de 130 mil crianças e adolescentes órfãos no Brasil

Apoie o 247

247 - A pandemia do coronavírus já deixou mais de 130 mil crianças e adolescentes de até 17 anos no país sem um dos seus cuidadores, como pai, mãe ou outro tutor, de acordo com informação publicada pelo jornal Extra (RJ). Um estudo publicado na revista científica "Lancet" estimou que o país com o maior número de órfãos da pandemia é o México, com mais de 140 mil entre março de 2020 e abril de 2021. O Brasil é o segundo, com ao menos 130 mil.

O Brasil chegou a 600.077 mortos pela Covid-19, nessa sexta-feira (8). O país tem 72% da população vacinada com ao menos uma dose de um imunizante contra a covid-19, segundo a plataforma coronavirusbra1, que compila registros das secretarias estaduais de Saúde. O número de habitantes totalmente vacinados chegou a 96.701.832 (45,3% da população).

