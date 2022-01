Passa de mil o número de trabalhadores com Covid em plataformas da Petrobras

Apoie o 247

Fórum - A direção da Petrobras apresentou um novo balanço sobre o número de trabalhadores contaminados com Covid-19 nas plataformas da estatal. Segundo a empresa, já são mais de mil petroleiros infectados. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) aponta que a direção da petrolífera manteve a bordo os trabalhadores infectados, sem o devido distanciamento.

O gerente-executivo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da Petrobrás, Joelson Falcão, apresentou o balanço em reunião nesta sexta-feira (21) com representantes da FUP e sindicatos filiados. São mais de 1 mil trabalhadores contaminados confirmados na empresa. No dia 13 de janeiro eram 725 casos confirmados.

“A FUP e os seus sindicatos filiados estão preocupados com os aumentos de casos de COVID-19 nas embarcações da Petrobras e por isso vem agendando reuniões com a Gerência Executiva de SMS da companhia para acompanhar a real situação dos trabalhadores e buscar informações sobre a situação. De acordo com as denúncias que já recebemos estimamos que já sejam mais de mil casos em todo o Brasil”, disse Antonio Raimundo Teles, diretor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da FUP.

Leia a íntegra na Fórum.

