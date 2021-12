Pedra cantada: governo Bolsonaro usa ataque hacker na Saúde para adiar exigência de passaporte da vacina

Apoie o 247

ICL

247 – O governo de Jair Bolsonaro, que sabotou o combate à Covid-19 no Brasil e sempre adotou um discurso antivacina, usou o ataque hacker ao Ministério da Saúde para adiar a exigência de passaporte da vacina para estrangeiros que entram no Brasil. "O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, anunciou nesta sexta-feira que o governo federal adiará em pelo menos uma semana a exigência do certificado de vacinação. A medida começaria a valer a partir deste sábado. Um novo documento deve ser publicado ainda nesta sexta", informa a jornalista Ingrid Ribeiro , do jornal O Globo.

"O ministério está estruturando algumas ações que vão ser tomadas em função da indisponibilidade, em especial do sistema da vacina. Mas uma decisão eu já posso antecipar: estive na Casa Civil e a gente vai postergar a vigência da portaria que trata das fronteiras, em especial aqueles itens que tratam do certificado de vacinação ou, em caso contrário, o cumprimento da quarentena", disse o número 2 da Saúde, em conversa com jornalistas.

Segundo o biólogo Atila Iamarino, o ataque pode ter tido esta finalidade. Confira seu tweet:

PUBLICIDADE

Vandalizam os dados do ConecteSUS de pessoas com visibilidade para atacar justamente a certidão de vacinação. Agora, no meio do atrito de Ministério da Saúde, Anvisa e São Paulo sobre a cobrança de passaporte vacinal, o sistema é atacado e sai do ar. https://t.co/oOBGXiPRPa — Atila Iamarino *ainda de licença paternidade (@oatila) December 10, 2021

PUBLICIDADE