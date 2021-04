Pela primeira vez, Butantan identifica variante sueca do novo coronavírus em São Paulo

247 - Pesquisadores do Instituto Butantan identificaram pela primeira vez, de acordo com o G1, no estado de São Paulo a presença da variante sueca do novo coronavírus, a B.1.1.38. Também foi encontrado um novo caso da variante sul-africana, a B.1.351.

A variante sueca é considerada "de interesse", e é acompanhada de perto por especialistas. Ela ainda não foi associada a um possível quadro de agravamento da pandemia.

A variante sul-africana, por sua vez, é considerada uma "de preocupação" e pode, assim como a variante brasileira, estar associada a um maior potencial de transmissão.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.