Pesquisadores brasileiros desenvolvem teste rápido e 50% mais barato para identificar o coronavírus

247 - Um grupo de pesquisadores da Unicamp está trabalhando no desenvolvimento de um teste rápido, que possibilita a identificação de infecção pelo novo coronavírus em apenas cinco minutos, e que custará cerca de R$ 40,00, um custo 50% menor que os atualmente disponíveis no mercado. Segundo reportagem do G1, o teste, desenvolvido em parceria com a USP, deverá estar disponível em maio.

De acordo com o professor Rodrigo Ramos Catharino, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas (SP), a pesquisa envolveu a elaboração de uma espécie de "impressão digital" do novo coronavírus para que o teste fosse desenvolvido. Com isso, foi possível utilizar um programa de inteligência artificial capaz de localizar os biomarcadores que identificam o vírus responsável pela covid-19.

O pesquisador observa que os testes em humanos deverão ser iniciados assim que o produto for aprovado pelo Comitê de Ética. Ainda segungo Catharino, “é possível fazer um número maior de testes com essa mesma tecnologia, inclusive com o SUS”.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa