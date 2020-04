Pesquisadores indicam danos cerebrais em pacientes com caso grave de coronavírus

Como base para a pesquisa, cientistas do Canadá e do Brasil usaram dados de pacientes em UTIs na China e na França edit

247 - Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor) e da Queen's University, do Canadá, publicaram estudo sobre a possibilidade de danos no sistema nervoso central em casos graves de coronavírus. O artigo foi publicado na revista científica Trends in Neurosciences, na terça-feira, 21.

Como base para a pesquisa os cientistas usaram dados de pacientes do coronavírus em UTIs na China e na França, onde eles observaram danos cerebrais em uma relevante parcela dos pacientes internados.

“Em alguns casos, foram vistos casos de Acidente Vascular Encefálico (ACE), em alguns casos menores encefalite, que é uma inflamação do cérebro e pode ser bem grave. Em outros, a perda de consciência e também outras alterações como delírios, indicando que o sistema nervoso central está sendo afetado”, explicou Fernanda de Felice, professora do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) da UFRJ.

