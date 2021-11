Pesquisadores veem ligação entre surto de sarna e uso de ivermectina

Apoie o 247

247 - O surto de sarna que assola a população de Pernambuco pode estar associado ao uso indiscriminado da ivermectina, de acordo com artigo produzido na Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e divulgado pela Folha de S. Paulo.

O vermífugo, também usado em tratamento de sarna e piolho, foi amplamente citado por Jair Bolsonaro e seus seguidores como medicamento de prevenção contra a Covid-19, mesmo após a ciência verificar a ineficácia da substância para combater a doença causada pelo coronavírus.

A ivermectina integrava o "kit covid" e chegou a ter alta nas vendas de 1.272% em um ano em meio à pandemia.

O estudo é de autoria dos pesquisadores Alfredo Oliveira-Filho e Sabrina Neves, ambos do IEF (Instituto de Ciências Farmacêuticas), e pelos estudantes Lucas Bezerra e Natália Alves. De acordo com o artigo, o intenso consumo de ivermectina aumentou a resistência do Sarcoptes scabiei (parasita que causa a sarna humana) ao medicamento.

