Pfizer confirma: "vacinas contra Covid-19" encontradas no México e na Polônia eram falsas

Nos dois países, supostas doses do imunizante eram vendidas por até US$ 1.000 (cerca de R$ 5.495) a unidade edit

247 - A farmacêutica norte-americana Pfizer, responsável pela produção da primeira vacina contra Covid-19 registrada no Brasil, comunicou na última quarta-feira (21) que doses suspeitas de seu imunizante apreendidas no México e Polônia, que eram vendidas por até US$ 1.000 (cerca de R$ 5.495) a unidade, eram falsas.

"A Pfizer identificou versões falsas de sua vacina contra a Covid-19 no México e Polônia", disse o laboratório.

À agência de notícias AFP, uma fonte da secretaria de Saúde do estado mexicano de Nuevo León contou que que 80 pessoas foram inoculadas com a vacina falsa.

O governo do México anunciou a apreensão das vacinas falsas em 17 de fevereiro. Elas foram encontradas em uma clínica clandestina. Várias pessoas foram detidas.

Segundo relatos do jornal estadunidense Wall Street Journal, as doses foram encontradas em geladeiras de cerveja e tinham números de lote e datas de vencimento falsas.

Na Polônia, as supostas vacinas encontradas eram, na realidade, produtos cosméticos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.