Pfizer diz que pode vacinar "milhões de brasileiros" no primeiro trimestre de 2021

247 - O CEO da Pfizer Brasil, Carlos Murillo, disse nesta terça-feira (8) em audiência no Congresso Nacional que "alguns milhões de brasileiros" podem ser imunizados contra a Covid-19 com a vacina desenvolvida pela empresa e pelo laboratório alemão BioNTech até o fim do primeiro trimestre de 2021.

Ele disse também que as tratativas com o Ministério da Saúde para a compra da substância estão avançadas e que a assinatura de um memorando com deve ocorrer ainda nesta semana.

Na noite de segunda-feira (7) a pasta informou que os termos para a compra de 70 milhões de doses da vacina estavam "bem avançados e devem ser finalizados ainda no início desta semana com a assinatura do memorando de intenção".

Com a vacinação prevista em duas doses para cada individuo, a quantidade de imunizantes pode beneficiar 35 milhões de brasileiros.

