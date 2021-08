Pfizer e AstraZeneca são eficazes contra variante Delta da Covid-19, diz estudo da Oxford

O nível da proteção, no entanto, tende a cair com o tempo edit

247 - Estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, concluiu que as vacinas da Pfizer e da Astrazeneca são eficazes contra a variante Delta. O nível da proteção, no entanto, tende a cair com o tempo.

A pesquisa ainda destacou que a carga viral dos pacientes infectados pela Delta, mesmo após imunizados, é maior do que entre aqueles que contraíram o vírus por outras cepas.

“Ao todo, o estudo analisou 2,58 milhões de testes PCR referentes a mais de 380 mil adultos, entre 1º de dezembro de 2020 e 16 de maio deste ano, quando a variante Alfa, identificada originalmente no Reino Unido, era a principal causa das novas infecções. Os dados foram comparados com outros 811,6 mil testes de quase 359 mil adultos, coletados entre 17 de maio e 1º de agosto, já com a predominância da Delta”, informa o Estado de S.Paulo.

PUBLICIDADE

Em pessoas maiores de 18 anos, a vacina da Pfizer tem eficácia de 94% contra a Delta 14 dias após a aplicação da segunda dose, mas 78% após 90 dias. Já a AstraZeneca apresentou eficácia de 69% contra a Delta após 14 dias da segunda dose e 61% passados 90 dias.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE