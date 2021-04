Pfizer: efeito da vacina dura pelo menos seis meses

247 - Empresas afirmaram, nesta quinta-feira (1), que o ensaio clínico de Fase 3 em andamento da vacina contra o coronavírus da Pfizer/BioNTech confirmou a proteção de seis meses após a segunda dose. Foi a primeira análise de quanto tempo dura a proteção para uma vacina contra o coronavírus. Apesar de seis meses ser pouco tempo, é mais do que os 90 dias de proteção oferecida pela estimativa até o momento. A informação foi publicada em reportagem da CNN Brasil.

Segundo as empresas, o imunizante continua mais de 91% eficaz contra doenças com quaisquer sintomas por seis meses. "A vacina foi 100% eficaz contra doenças graves, conforme definido pelos Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), e 95,3% eficaz contra casos graves de Covid-19, conforme definido pela US Food and Drug Administration (FDA)", BioNTech disse em um comunicado conjunto.

As empresas disseram que um pequeno ensaio com voluntários de 12 a 15 anos mostrou 100% de eficácia nessa faixa etária. De acordo com Albert Bourla, presidente e diretor executivo da Pfizer, "esses dados confirmam a eficácia favorável e o perfil de segurança de nossa vacina e nos posicionam para enviar um pedido de licença biológica ao FDA dos EUA".

"A alta eficácia da vacina observada em até seis meses após uma segunda dose e contra a variante prevalente na África do Sul fornece mais confiança na eficácia geral da nossa vacina", disse.

