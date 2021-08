Pfizer enviará dados sobre terceira dose à Anvisa

Uma reunião entre a Anvisa e a Pfizer deve acontecer na próxima semana. A expectativa é de que o encontro sirva para encaminhar as tratativas para a liberação da terceira dose no país edit

247 - A Pfizer irá disponibilizar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) os estudos referentes à terceira dose da vacina contra a Covid-19 do laboratório americano. A Anvisa havia solicitado as publicações para avaliar a possibilidade de aplicar uma dose de reforço na população brasileira.

O laboratório “está avaliando os dados solicitados e responderá com toda a documentação disponível para a agência regulatória”, disse a Pfizer em comunicado oficial, nesta sexta-feira (13).

Uma reunião entre a Anvisa e a Pfizer deve acontecer na próxima semana. A expectativa é de que o encontro sirva para encaminhar as tratativas para a liberação da terceira dose no país. (Com informações da CNN Brasil).

