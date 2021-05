Pfizer ganhou U$ 3,5 bilhões só com vendas da vacina contra covid

247 - O sucesso de sua vacina contra a covid-19, desevolvida em parceria com a BioNTech, garantiu à farmacêutica americana Pfizer uma receita de 14,6 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano. O valor mostra um crescimento de 42%,. na comparação com o trimestre anterior. A informação é do portal Exame.

Desses 14,6 bilhões de dólares, 3,5 bilhões foram arrecadados com a venda da vacina contra a covid-19, uma das principais utilizadas na imunização contra a pandemia nos Estados Unidos e Europa.

Os números vieram acima da previsão da casa de análises internacional Zacks, que previa uma receita de 13,6 bilhões de dólares.

