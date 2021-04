Pfizer pode ter o primeiro medicamento oral contra a Covid-19 no final de 2021

Sputnik - Nesta terça-feira (27), o presidente-executivo da Pfizer, Albert Bourla, afirmou que o medicamento oral experimental da farmacêutica para o tratamento da Covid-19 poderá estar disponível antes do final deste ano.

O medicamento faz parte de uma classe de fármacos chamados inibidores da protease e atua bloqueando uma enzima que o vírus necessita para se replicar em células humanas. A declaração de Bourla foi dada em uma entrevista publicada pela emissora norte-americana CNBC, nesta terça-feira (27).

Ainda segundo o CEO, caso os testes clínicos andem bem e a agência sanitária norte-americana, a Administração de Drogas e Alimentos, conceda a aprovação, o medicamento pode ser distribuído nos Estados Unidos até o final deste ano.

A Pfizer, que desenvolveu com a farmacêutica alemã BioNTech a primeira vacina contra a Covid-19 aprovada pelas autoridades de saúde dos EUA, começou em março deste ano os ensaios clínicos do novo medicamento, ainda em estágio inicial, implantando os inibidores de protease usados ​​para tratar patógenos virais como HIV e hepatite C, disse Bourla.

A emissora CNBC citou também especialistas em saúde dizendo que a droga oral pode mudar o jogo na luta contra a pandemia, uma vez que pessoas recém-infectadas com o vírus poderão usá-la fora dos hospitais. Os pesquisadores esperam que o novo medicamento impeça a progressão da doença e evite idas ao hospital.

Conforme os dados da Universidade Johns Hopkins, desde o início da pandemia do novo coronavírus, mais de 148 milhões de casos da Covid-19 foram confirmados. A doença causou ainda cerca de 3,1 milhões de mortes em todo o mundo.

